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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек замилували сімейною ідилією під час прогулянки з синами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек замилували сімейною ідилією під час прогулянки з синами

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Родину помітили на вулиця Санта-Моніки.

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек продовжують дивувати фанів своїми теплими стосунками. 

Так, зіркове подружжя помітили під час прогулянки у Санта-Моніці, у Каліфорнії. До них приєдналися 15-річний син Джей Ло Макс та 11-річний син Аффлека Семюель. 

Під час прогулянки Бен та Дженніфер ніжно обіймали одне одного та мило спілкувалися з хлопцями. Зіркові батьки вкотре показали, що їм вдалося знайти спільну мову з дітьми одне одного від попередніх шлюбів.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Для виходу з родиною Дженніфер обрала образ у світлих кольорах - білу вкорочену футболку та пісочного кольору штани, які доповнила білими кросівками та сонцезахисними окулярами. 

Також, як пишуть західні таблоїди, під час прогулянки родина зустрілася з колишньою дружиною Аффлека, Дженніфер Гарнер, яка привезла сина до батька. Після розлучення пара зберегла гарні стосунки, тож іноді вони зустрічаються, а обидві Дженніфер навіть товаришують. 

Нагадаємо, що нещодавно Дженніфер Лопес натякнула шанувальникам на вихід нової пісні у альбомі, який вона присвятила Бену Аффлеку. 

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Дата публікації
Перегляди
402
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