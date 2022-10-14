Дженніфер Лопес та Бен Аффлек здивували вбраннями однакового кольору на модному показі

Зіркове подружжя відвідало показ Ralph Lauren у місті Пасадіна.
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, схоже, поступово набувають звання зразкової зіркової родини.
Пара всюди з'являється разом та не відходить одне від одного ані на крок. А на нещодавньому модному показі Ralph Lauren, який відбувся у місті Пасадіна, що в окрузі Лос-Анджелес, подружжя прийшло у вбраннях однакового кольору.
Так, Бенніфер, як Джей Ло та Бена Аффлека називають прихильники, з'явилися у луках чорного кольору. Лопес обрала вишуканий капелюшок та приталену сукню до підлоги з V-образним вирізом у дрібну білу смужку. Образ доповнили туфлі-човники, маленька чорна сумочка та масивні прикраси на шиї.
Бен Аффлек був у класичному чорному костюмі, а також сорочці та краватці такого ж кольору.
Дивитися на подружжя було одне задоволення – Джей Ло не зводила закоханого погляду з чоловіка, а той не випускав дружину з обіймів.
Тим не менш, кохання коханням, а про шлюбний контракт подружжя не забуло. Як ми раніше повідомляли, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек підписали шлюбну угоду, де зазначили ціну зради.
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