Дженніфер Лопес та Бен Аффлек здивували вбраннями однакового кольору на модному показі

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, схоже, поступово набувають звання зразкової зіркової родини.

Пара всюди з'являється разом та не відходить одне від одного ані на крок. А на нещодавньому модному показі Ralph Lauren, який відбувся у місті Пасадіна, що в окрузі Лос-Анджелес, подружжя прийшло у вбраннях однакового кольору.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Так, Бенніфер, як Джей Ло та Бена Аффлека називають прихильники, з'явилися у луках чорного кольору. Лопес обрала вишуканий капелюшок та приталену сукню до підлоги з V-образним вирізом у дрібну білу смужку. Образ доповнили туфлі-човники, маленька чорна сумочка та масивні прикраси на шиї.

Бен Аффлек був у класичному чорному костюмі, а також сорочці та краватці такого ж кольору.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дивитися на подружжя було одне задоволення – Джей Ло не зводила закоханого погляду з чоловіка, а той не випускав дружину з обіймів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Тим не менш, кохання коханням, а про шлюбний контракт подружжя не забуло. Як ми раніше повідомляли, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек підписали шлюбну угоду, де зазначили ціну зради.

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