Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили тату на честь одне одного у неочікуваних місцях

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2738
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили тату на честь одне одного у неочікуваних місцях

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Закохані увічнили свої почуття одне до одного на тілі.

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не припиняє розчулювати прихильників своїм ніжним ставленням одне до одного.

На хвилі чуток, що у стосунках пари не все гаразд, Джей Ло показала, що у них не лише все чудово, а й що вони безмежно закохані. На сторінці в Instagram 53-річна артистка розмістила знімки, якими повідомила, що вони з 50-річним Аффлеком зробили парні татуювання на честь одне одного.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

При чому у Дженніфер тату у вигляді знаку нескінченності, пронизаного стрілою, розмістилося ліворуч під серцем. У Бена визначити розташування малюнка трохи складніше – адже Лопес сфотографувала тату так близько, що важко зрозуміти, де саме Аффлек його набив. Фани впевнені, що актор так само як і дружина, зробив татуювання під серцем. У Бена тату вийшо у вигляді двох переплетених стріл з першими літерами свого та коханої імен.

Тату Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Тату Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo
Тату Бена Аффлека / © instagram.com/jlo
Тату Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo

Як повідомила Джей Ло, таким чином подружжя відсвяткувало День святого Валентина. "Обов'язки назавжди", - лаконічно і зрозуміло підписала кадри Лопес.

Окрім того, зірка поділилася світлинами з повсякденного життя з Беном, де вони зображені закоханими та дуже щасливими.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес продемонструвала не аби яке почуття гумору і потролила чоловіка Бена Аффлека та його вираз обличчя на премії "Греммі".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2738
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація