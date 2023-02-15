Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили тату на честь одне одного у неочікуваних місцях

Закохані увічнили свої почуття одне до одного на тілі.

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не припиняє розчулювати прихильників своїм ніжним ставленням одне до одного.

На хвилі чуток, що у стосунках пари не все гаразд, Джей Ло показала, що у них не лише все чудово, а й що вони безмежно закохані. На сторінці в Instagram 53-річна артистка розмістила знімки, якими повідомила, що вони з 50-річним Аффлеком зробили парні татуювання на честь одне одного.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

При чому у Дженніфер тату у вигляді знаку нескінченності, пронизаного стрілою, розмістилося ліворуч під серцем. У Бена визначити розташування малюнка трохи складніше – адже Лопес сфотографувала тату так близько, що важко зрозуміти, де саме Аффлек його набив. Фани впевнені, що актор так само як і дружина, зробив татуювання під серцем. У Бена тату вийшо у вигляді двох переплетених стріл з першими літерами свого та коханої імен.

Тату Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Тату Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo

Як повідомила Джей Ло, таким чином подружжя відсвяткувало День святого Валентина. "Обов'язки назавжди", - лаконічно і зрозуміло підписала кадри Лопес.

Окрім того, зірка поділилася світлинами з повсякденного життя з Беном, де вони зображені закоханими та дуже щасливими.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес продемонструвала не аби яке почуття гумору і потролила чоловіка Бена Аффлека та його вираз обличчя на премії "Греммі".

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