Дженніфер Лопес та Бена Аффлека після розлучення неочікувано заскочили разом у готелі

Парочку помітили в позашляховику актора, після чого вони вирушили до готелю.

Американську співачку Дженніфер Лопес та голлівудського актора Бена Аффлека, які місяць тому розпочали процес розлучення, неочікувано помітили разом.

Папараці заскочили колишніх закоханих у позашляховику артиста, а потім в готелі. Як пише видання People, вперше після подавання документів на розлучення Аффлека та Лопес запримітили 14 вересня. Вони прибули до одного з готелів у Лос-Анджелесі. Співачка обрала чорні джинси та коротеньку кофтинку, а актор був одягнений у штани та сорочку.

Утім, фанам не варто сподіватися на примирення пари. Річ у тім, що вони зустрілися разом, аби провести час із дітьми, які за роки їхніх стосунків встигли прив'язатися одне до одного. Окрім того, судячи з фото, між Аффлеком та Лопес не склалося надто теплої розмови.

Зазначимо, навесні цього року стало відомо, що в шлюбі голлівудських знаменитостей серйозні проблеми. Лопес та Аффлек намагалися це тримати в таємниці, однак до ЗМІ потрапляло все більше подробиць. Врешті, 20 серпня Джей Ло офіційно подала документи на розлучення. Нещодавно інсайдер розповів, чому подружжя розлучилося та хто став винуватцем цього.

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