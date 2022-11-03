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Дженніфер Лопес у атласній піжамі та мереживній білизні похизувалася пишним бюстом

Дженніфер Лопес у атласній піжамі та мереживній білизні похизувалася пишним бюстом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1749
Час на прочитання
1 хв
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Дженніфер Лопес у атласній піжамі та мереживній білизні похизувалася пишним бюстом

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Американська зірка потішила фанів новими світлинами.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася своїми принадами у звабливому вбранні. 

На своїй сторінці в Intagram знаменитість поділилася новою добіркою фото, на яких позує у привабливому домашньому вбранні.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Для створення свого образу Лопес обрала атласний піжамний костюм чорного кольору. На світлинах співачка приспустила плече сорочки та показала прихильникам пишні форми у сексуальній мереживній білизні.

"Я розмірковувала...зручна та затишна письменницька сесія сьогодні", - підписала фото Дженніфер.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Одне із фото взагалі змусило серця шанувальників битися частіше, адже 53-річна зірка не соромлячись показала звабливі груди крупним планом. 

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

У коментарях під фото прихильники зробили Дженніфер безліч приємних компліментів.

  • Ти точно найгарніша!
  • Досконала жінка!
  • Просто неперевершено.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес також засвітила свої принади у ніжному образі. 

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Дата публікації
Перегляди
1749
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