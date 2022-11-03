Дженніфер Лопес у атласній піжамі та мереживній білизні похизувалася пишним бюстом

Співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася своїми принадами у звабливому вбранні.

На своїй сторінці в Intagram знаменитість поділилася новою добіркою фото, на яких позує у привабливому домашньому вбранні.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Для створення свого образу Лопес обрала атласний піжамний костюм чорного кольору. На світлинах співачка приспустила плече сорочки та показала прихильникам пишні форми у сексуальній мереживній білизні.

"Я розмірковувала...зручна та затишна письменницька сесія сьогодні", - підписала фото Дженніфер.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Одне із фото взагалі змусило серця шанувальників битися частіше, адже 53-річна зірка не соромлячись показала звабливі груди крупним планом.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

У коментарях під фото прихильники зробили Дженніфер безліч приємних компліментів.

Ти точно найгарніша!

Досконала жінка!

Просто неперевершено.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес також засвітила свої принади у ніжному образі.

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