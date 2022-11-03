Дженніфер Лопес у атласній піжамі та мереживній білизні похизувалася пишним бюстом

Американська зірка потішила фанів новими світлинами.
Співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася своїми принадами у звабливому вбранні.
На своїй сторінці в Intagram знаменитість поділилася новою добіркою фото, на яких позує у привабливому домашньому вбранні.
Для створення свого образу Лопес обрала атласний піжамний костюм чорного кольору. На світлинах співачка приспустила плече сорочки та показала прихильникам пишні форми у сексуальній мереживній білизні.
"Я розмірковувала...зручна та затишна письменницька сесія сьогодні", - підписала фото Дженніфер.
Одне із фото взагалі змусило серця шанувальників битися частіше, адже 53-річна зірка не соромлячись показала звабливі груди крупним планом.
У коментарях під фото прихильники зробили Дженніфер безліч приємних компліментів.
- Ти точно найгарніша!
- Досконала жінка!
- Просто неперевершено.
Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес також засвітила свої принади у ніжному образі.
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