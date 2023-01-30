Дженніфер Лопес у блакитній шубі вирушила на прогулянку з Беном Аффлеком та трьома дітьми

Американська співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек, разом вирушили на прогулянку.

Зіркове подружжя попали в об'єктиви папараці під час спільного променаду у Санта-Моніці. До Джей Ло та Бена приєдналася донька та син співачки, а також молодший син актора.

Для прогулянки з родиною Дженніфер обрала стильну шубу блакитного кольору зі штучного хутра поверх білого топу, а також джинси-палаццо. Свій образ знаменитість доповнила маленькою сумочкою ніжно-блакитного кольору та сонцезахисними окулярами.

Зазначимо, як розповідають інсайдери, стосунки між дітьми у родині склалися чудово. Син та донька добре прийняли вітчима, так само, як і троє дітей Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер потоваришували з Джей Ло.

Родина часто з'являється разом на публіці. До того ж, Аффлек і сам проводить досить багато часу з дітьми дружини.

Раніше Дженніфер Лопес детально розповіла шанувальникам про те, як вони стали жити разом з Беном Аффлеком та їхніми дітьми.

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