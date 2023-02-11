Дженніфер Лопес у напівпрозорій білизні показала, у чому варто зустрічати День закоханих

Артистка поділилася гарячим відео.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розбурхала уяву шанувальників новим пікантним контентом.
На сторінці в Instagram зірка запостила короткий ролик, у якому постає в напівпрозорому білизняному комплекті блакитного кольору. Вбрання Джей Ло чудово підкреслило її бездоганну фігуру, а романтичності образу додав білий атласний халатик.
"До Дня святого Валентина залишилося лише чотири дні", - нагадала Лопес та поділилася, що комплект на ній з нової колекції білизняного бренду Intimissimi.
Своєю чергою, підписники сторінки виконавиці наробили їй компліментів: "Бен такий щасливчик", "це щось дуже надихаюче", "захоплююся тобою", "щоб я мала такий вигляд у 53 роки".
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес пожартувала над виразом обличчя свого чоловіка, актора Бена Аффлека на церемонії вручення премії "Греммі".
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