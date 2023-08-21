Дженніфер Лопес у річницю шлюбу з Беном Аффлеком показала раніше небачені фото з весілля

Пара вже рік живе в офіційному шлюбі.
У родині голлівудських зірок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека 20 серпня було свято. Подружжя святкувало першу річницю офіційного шлюбу.
З нагоди свята виконавиця присвятила зворушливий допис чоловікові в Instagram. Артистка опублікувала раніше небачені кадри з весілля з Беном Аффлеком.
На першій світлині актор ніс співачку на руках. Аффлек був одягнений у білий смокінг, а щаслива Лопес постала у весільній сукні з фатою.
Інший кадр був зроблений вже увечері. Парочка дарувала одне одному солодкі поцілунки, поки в небі вибухали святкові феєрверки. На цьому кадрі Дженніфер позувала вже в іншій сукні з глибоким декольте та масивними прикрасами. До слова, співачка під час весілля змінила три образи.
"Цього дня рік тому… Дорогий Бене, сиджу тут, дивлюсь на свою обручку, почуваюся піднесено, мені хочеться співати", - зазначила Дженніфер.
Зазначимо, минулого року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли два весілля. Перше святкування відбулося 16 липня у Лас-Вегасі. Пара влаштувала таємну церемонію. Друге весілля пара зіграла 20 серпня. Закохані розділили цей день з найближчими друзями та рідними у маєтку Аффлека, що розташований у штаті Джорджія.
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