Дженніфер Лопес у річницю шлюбу з Беном Аффлеком показала раніше небачені фото з весілля

Пара вже рік живе в офіційному шлюбі.

У родині голлівудських зірок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека 20 серпня було свято. Подружжя святкувало першу річницю офіційного шлюбу.

З нагоди свята виконавиця присвятила зворушливий допис чоловікові в Instagram. Артистка опублікувала раніше небачені кадри з весілля з Беном Аффлеком.

На першій світлині актор ніс співачку на руках. Аффлек був одягнений у білий смокінг, а щаслива Лопес постала у весільній сукні з фатою.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Інший кадр був зроблений вже увечері. Парочка дарувала одне одному солодкі поцілунки, поки в небі вибухали святкові феєрверки. На цьому кадрі Дженніфер позувала вже в іншій сукні з глибоким декольте та масивними прикрасами. До слова, співачка під час весілля змінила три образи.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

"Цього дня рік тому… Дорогий Бене, сиджу тут, дивлюсь на свою обручку, почуваюся піднесено, мені хочеться співати", - зазначила Дженніфер.

Зазначимо, минулого року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли два весілля. Перше святкування відбулося 16 липня у Лас-Вегасі. Пара влаштувала таємну церемонію. Друге весілля пара зіграла 20 серпня. Закохані розділили цей день з найближчими друзями та рідними у маєтку Аффлека, що розташований у штаті Джорджія.

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