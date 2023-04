Дженніфер Лопес у стильній шубі насолодилася кавою на пляжі та натякнула на нову пісню

Співачка та акторка Дженніфер Лопес готується до виходу свого нового альбому This Is Me…Now, який має побачити світ влітку 2023 року.

В очікуванні прем'єри виконавиця поділилася новою світлиною на своїй сторінці в Instagram. На фото Дженніфер позувала на узбережжі, закутана у стильну шубу зі штучного хутра.

Лопес попивала каву з гарної філіжанки, на якій була намальована пташка колібрі - символ одного з майбутніх треків співачки.

"I’m your hummingbird… I be sending you signs. Hummingbird... Tryin’ to tell you it’s fine…", - написала рядки з пісні Лопес.

Для перегляду відео гортайте праворуч

Також співачка попросила своїх шанувальників також ділитися фото з хештегом #ThisIsMeNow та пообіцяла ділитися світлинами своїх прихильників у сторіз.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Лопес анонсувала прем'єру нового альбому, який вона присвятила Бену Аффлеку. У ньому вона вирішила дала нове життя своїм хітам з альбому This Is Me…Then 20-річної давнини, у якому також співала про своє кохання до актора. Окрім того в альбому будуть представлені нові пісні.

Читайте також: