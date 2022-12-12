Дженніфер Лопес у затишному светрі замилувала обіймами з Беном Аффлеком

Співачка та актора Дженніфер Лопес вирушила на романтичну прогулянку разом зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком.

Подружжя помітили в Санта-Моніці, в Каліфорнії, коли вони виходили з однієї з кав'ярень Starbucks, міцно обіймаючи одне одного. Пара насолоджувалася прогулянкою та смакувала освіжний фраппе.

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Для прогулянки містом із чоловіком Дженніфер обрала затишний в'язаний светр Valentino, чорні штани-кльош і масивні бежеві черевики. А ось Бен не зраджує своєму улюбленому аутфіту - сорочці у клітинку та джинсам.

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Після побачення пари шанувальники почали жартувати над Аффлеком з приводу того, що актор завжди віддавав перевагу іншій мережі кафе - Dunkin' Donuts. Тепер фани жартують, що заради Джен Бен готовий відмовитися навіть від улюблений пончиків, які, за його словами, він обожнював їсти щодня.

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Схоже, що Джей Ло вміє знаходити підхід до будь-кого. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які відносини Лопес вдалося побудувати із колишньою дружиною Аффлека Дженніфер Гарнер.

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