Дженніфер Лопес у звабливому топі та шкіряному костюмі анонсувала новий альбом, присвячений Бену Аффлеку

Попдіва Дженніфер Лопес приголомшила шанувальників новим анонсом - невдовзі співачка випустить альбом, присвячений її чоловіку Бену Аффлеку.

Минуло рівно 20 років після того, як артистка випустила свій альбом "This Is Me…Then", у якому співала про перші стосунки із актором. Але після тривалої розлуки почуття спалахнули знову і зірка вирішила дати нове життя своїм хітам.

Новий альбом співачка анонсувала у Instagram. На відео із релізом Лопес використала кадри 20-річної давності, на яких позувала у білому вбранні та шапці, після яких вмить перевтілилася у себе сьогоднішню - у сміливому шкіряному костюмі із оголеною талією та пишним бюстом. Майбутня прем'єра отримала назву "This is Me…Now".

Найбільше шанувальників порадувало те, що до альбому увійшла оновлена версія пісні "Dear Ben", яку співачка присвятила Аффлеку ще у 2002 році.

Зазначимо, що "This Is Me… Then" свого часу отримав більше шести мільйонів екземплярів у продажу по всьому світу.

