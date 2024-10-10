Дженніфер Лопес вперше прокоментувала розлучення з Аффлеком і зізналась, хто був ініціатором

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вперше прокоментувала розлучення з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.

Подружжя прожило в шлюбі майже два роки. Утім, влітку вони остаточно вирішили розлучитися. Як зізналась Лопес, ініціатором розлучення була вона. Так, саме співачка подала документи на розрив шлюбу.

"Ти маєш бути повноцінною, якщо хочеш чогось кращого. Ти маєш бути хороша сама по собі. Я думала, що навчилася цього, але це не так. А потім, цього літа, мені довелося сказати: "Мені потрібно піти і побути на самоті. Я хочу довести собі, що я можу це зробити", - говорить артистка в інтерв'ю Interview.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес поділилася, що доволі тяжко переживала розлучення з Беном Аффлеком. Артистка відчувала самотність, сум і відчай. Утім, знаменитість зазначає, що навчиться почуватися щасливою без чоловіка поруч. Акторка переконана, що не варто шукати щастя в інших людях, щоб заповнити порожнечу.

"Так самотньо, страшно. Це сумно. Це відчуття відчаю. Але перебування у стосунках не визначає мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я маю мати щастя в собі", - прокоментувала артистка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову почали зустрічатися 2021 року. До цього пара теж мала стосунки, але 20 років тому. Влітку 2022-го знаменитості зіграли весілля. Однак вже восени цього року почали ширитися плітки про розрив закоханих. Врешті, чутки виявилися правдивими. Лопес у річницю весілля з Аффлеком подала документи на розлучення.

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