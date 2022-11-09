Дженніфер Лопес вперше зізналась, як відновила стосунки з Аффлеком через 17 років після розриву

Співачка Дженніфер Лопес влітку минулого року приголомшила новиною, що знову почала зустрічатися з колишнім, актором Беном Аффлеком, з яким порвала 17 років тому.

Їхні стосунки почалися несподівано. Як розповіла Дженніфер американському виданню Vogue, першим на зв'язок вийшов Бен. Коли Лопес оголосила про заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом, Аффлек написав співачці електронного листа з привітаннями. Відтоді парочка почала листуватися, а згодом бачитися. Щоправда, їхні зустрічі відбувалися вдома, адже вони уникали публічності.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Очевидно, ми намагалися не зустрічатися на публіці", - розповіла Лопес.

Дженніфер зізналася, що завжди відчувала, що у них з Аффлеком було справжнє кохання. Тож коли екси почали знову спілкуватися, співачка зрозуміла, що досі кохає актора.

"Я ніколи не уникала того факту, що завжди відчувала, що між нами було справжнє кохання. Люди в моєму житті знають, що він був дуже особливою людиною в моєму житті. Коли ми відновили зв'язок, ці почуття для мене все ще були реальними", - поділилася зірка.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Лопес говорить, що для них самих стало несподіванкою те, що вони через 17 років знову почали зустрічатися. Ба більше, влітку цього року закохані нарешті зіграли весілля, яке мріяли зробити ще 2004 року.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес пояснила, чому після весілля взяла прізвище чоловіка. Також співачка зізналася, чому просить, аби її називали "місіс Аффлек".

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