Дженніфер Лопес захопила архівними кадрами з двійнятами та зворушливо привітала їх з 15-річчям

Також зірка розсекретила, як ніжно називає своїх дітлахів.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес 22 лютого відсвяткувала день народження двійнят.

У сина та доньки знаменитості був ювілей. Максу та Еммі виповнилося 15 років. У своєму фотоблогу виконавиця ніжно привітала двійнят зі святом. Артистка опублікувала слайд-шоу, зроблене з архівних фото та відео.

Виконавиця показала, як з роками змінилися її син та донька.

Діти Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Діти Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

До речі, на відео також засвітився і чоловік Дженніфер, актор Аффлек. Судячи з кадрів, у Бена справді чудові взаємини з Максом та Еммі.

Дженніфер Лопес з дітьми та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Бен Аффлек із сином Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

До речі, у своєму привітанні Лопес розсекретила, як мило та ніжно звертається до двійнят. Так, артистка називає їх своїми "кокосиками".

Дженніфер Лопес з дітьми / Фото: instagram.com/jlo

"З днем народження мої прекрасні, блискучі кокосики. Я так пишаюся вами обома в усіх сенсах. Ви приносите стільки радості і щастя в моє серце і душу. Моя любов до вас вічна! З днем народження", - звернулася до двійнят артистка.

Зазначимо, Дженніфер Лопес народила двійнят 22 лютого 2008 року, коли була у шлюбі зі співаком Марком Ентоні. З батьком своїх дітей артистка розлучилася через три роки після народження сина та доньки.

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