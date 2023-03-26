Дженніфер Лопес запалила на концерті зі своєю 15-річною донькою

Акторка та співачка Дженніфер Лопес провела час разом зі своєю 15-річною донькою Еммою.

Разом вони вирушили на концерт відомої американської соул-співачки SZA у Лос-Анджелесі. Вони насолоджувалися музикою та танцювали разом на балконі. Відео разом з донькою та її подругою Лопес поділилася в Instagram.

"Дякую, SZA! Бачити своїх дітей щасливими... безцінно (Це було якраз перед тим, як я отримала смертельний погляд, щоб припинити зйомку", - підписала кадри знаменитість.

На концерті Джей Ло приголомшила шанувальників стильним образом. Зірка обрала об'ємну верблюжу шубу та голубі широкі джинси. Образ співачки доповнили масивні черевики та великі окуляри. А ось Емма обрала більш стриманий лук та одягнула просту білу футболку з малюнком та джинси кольору хакі.

Читайте також: