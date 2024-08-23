Дженніфер Лопес уперше заявила про причину розлучення з Аффлеком і як вони розпорядяться майном

Американська співачка Дженніфер Лопес розсекретила офіційну причину їхнього розлучення з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.

Так, 20 серпня пара передала відповідні документи до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Видання People розкрили, що у документі Лопес причиною розлучення вказала "нездоланні розбіжності". Це вказує на численні непорозуміння між колишнім подружжям.

Окрім того, у заяві про розлучення 55-річна співачка зазначила, що в подальшому прагне розірвати будь-які згадки про ексобранця, тому позбувається його прізвища й залишиться на своєму дівочому Лінн Лопес. До того ж артистка не планує виплачувати подружні аліменти Бену й натомість не вимагає цього від нього.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Також у документі повідомляється, що Дженніфер планує поділити спільне майно. Щоправда, наразі вони з Беном не обговорювали це питання, тож чітких пунктів поки не було прописано.

"Точний характер та обсяг активів та зобов'язань на цей момент позивачу невідомий. Позивач залишає за собою право внести зміни до цього клопотання, коли це буде з'ясовано", — йдеться у заяві.

Зазначимо, це вже другий розрив стосунків пари, адже вони заручилися ще 2002 року, але вже за рік були не разом. І поновили свої стосунки майже через 20 років. Тоді у липні 2022 року актор та співачка відгуляли гучне весілля у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, незадовго до розлучення співачка Дженніфер Лопес з розмахом відгуляла своє 55-річчя у тематичному стилі.

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