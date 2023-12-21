Дженніфер Лопес заявила, що вони з Аффлеком страждають від посттравматичного стресового розладу

Артистка пояснила, чому саме в них із чоловіком виник розлад.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла про посттравматичний стресовий розлад у неї та її чоловіка, актора Бена Аффлека.

У інтерв'ю Variety знаменитість зізналась, що причиною цьому стали їхні стосунки на початку 2000-х років. За словами Лопес, тоді до них була прикута надмірна увага з боку ЗМІ. Артистка говорить, що на тлі цього в них обох виник "посттравматичний стресовий розлад", з наслідками якого вони борються й досі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Наразі ж подружнє життя Лопес та Аффлека теж викликає неабияку цікавість. Однак співачка говорить, що з віком вони з чоловіком стали набагато мудрішими та менше звертають на це увагу.

"Тепер ми старші. Ми мудріші. Ми також знаємо, що дійсно важливо в житті, і це не те, що думають інші люди. Головне завжди бути тим, хто ти є", - наголосила виконавиця.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек були заручені від 2002 року до 2004. Однак тоді їхнє подружнє життя не склалося. Але вже 2021 року знаменитості дали їхнім стосункам другий шанс. У липні 2022 року пара одружилася.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки. Раніше ми писали, хто зі знаменитостей цьогоріч зіграв весілля.

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