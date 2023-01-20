Дженніфер Лопес зізналася, що не планувала весілля з Беном Аффлеком у Лас-Вегасі

Справжньою подією стало весілля співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека після майже 20-річної перерви у стосунках.

Пара влаштувала одразу два весілля - у Лас-Вегасі та у колі друзів та рідних у Джорджії. Однак, як розповіла Дженніфер у інтерв'ю Джиммі Кіммелу, перша церемонія стала імпульсивним рішенням для пари.

Ми планували одружитися в серпні, в Савані. Там мала бути сім'я, усі ми мали бути там і це було напружено. У мене був невеликий посттравматичний стрес. Бо, якщо ви не знали, друзі, ми мали одружитися 20 років тому... Я думала: "Що це відбувається? Це дійсно відбувається?". Ми були такі щасливі, але я просто відчувала, що весілля було напруженим. І якось Бен просто сказав: "До біса все, давай просто поїдемо до Вегаса та одружимося сьогодні ввечері", - пригадала Дженніфер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Аффлек вирішив підтримати кохану та взяв усі організаційні моменти у свої руки. Попри те, що на цей день у співачки були заплановані репетиції концерту та зустрічі, вже ввечері пара була у Вегасі.

"Бен сказав: "Йди на репетицію, коли повернешся, я все приготую". З нами було двоє наших дітей. Він сказав: "Вони будуть нашими свідками, ми зробимо це сьогодні ввечері". І ми це зробили. Це було прекрасно. Це була найкраща ніч у нашому житті", - поділилася Лопес.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес розповіла, як зі своїми двійнятами почала жити разом із Беном Аффлеком та його дітьми.

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