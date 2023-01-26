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Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени застібкою ледь не вбив Гіларі Свонк

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2048
Час на прочитання
2 хв
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Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени застібкою ледь не вбив Гіларі Свонк

Джерард Батлер та Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Актор пригадав інцидент, який стався на знімальному майданчику драми " P.S. Я кохаю тебе".

Голлівудська зірка Джерард Батлер пригадав, як одного разу ледь не вбив свою коліжанку, акторку Гіларі Свонк на знімальному майданчику.

2007 року артисти разом знімалися у драмі " P.S. Я кохаю тебе". У стрічці є сцена, де герой Батлера перед героїнею Свонк танцює стриптиз. За сценарієм, у певний момент застібка від підтяжки Джерарда мусила відстрибнути і вдарити його по обличчю.

Втім, щось пішло не так і ця застібка полетіла просто у голову Свонк. Про цей інцидент Батлер розповів у шоу Дрю Беррімор.

"Я одного разу ледь її не вбив. Сцена, де я танцюю у підтяжках. Я танцював як ідіот у підтяжках, я не міг повірити, що я роблю це, танцюю у боксерах і тут, в один момент, зажим на підтяжках застряє. Він мав відскочити і потрапити мені в обличчя. У той момент, коли я почав повзти до ліжка, застібка застрягла, відскочила, пролетіла повз мою голову і потрапила їй в голову, глибоко порізала її, навіть можна було побачити зубці на лобі. Її забрали до лікарні. Уявіть студію, де за три секунди всі зникли. І я такий сиджу, з моїм ірландським животиком, коротких боксерах, у черевиках і шкарпетках… Я почав плакати. Я ледь не лишив ока Гіларі Свонк! Я почувався дурнем два дні", - розповів Батлер.

Нагадаємо, раніше зірка комедії "Сам удома" Джо Пеші, який зіграв грабіжника, розповів, як отримав серйозні опіки голови під час знімань знаменитої сцени.

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Дата публікації
Перегляди
2048
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