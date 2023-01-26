Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени застібкою ледь не вбив Гіларі Свонк

Голлівудська зірка Джерард Батлер пригадав, як одного разу ледь не вбив свою коліжанку, акторку Гіларі Свонк на знімальному майданчику.

2007 року артисти разом знімалися у драмі " P.S. Я кохаю тебе". У стрічці є сцена, де герой Батлера перед героїнею Свонк танцює стриптиз. За сценарієм, у певний момент застібка від підтяжки Джерарда мусила відстрибнути і вдарити його по обличчю.

Втім, щось пішло не так і ця застібка полетіла просто у голову Свонк. Про цей інцидент Батлер розповів у шоу Дрю Беррімор.

"Я одного разу ледь її не вбив. Сцена, де я танцюю у підтяжках. Я танцював як ідіот у підтяжках, я не міг повірити, що я роблю це, танцюю у боксерах і тут, в один момент, зажим на підтяжках застряє. Він мав відскочити і потрапити мені в обличчя. У той момент, коли я почав повзти до ліжка, застібка застрягла, відскочила, пролетіла повз мою голову і потрапила їй в голову, глибоко порізала її, навіть можна було побачити зубці на лобі. Її забрали до лікарні. Уявіть студію, де за три секунди всі зникли. І я такий сиджу, з моїм ірландським животиком, коротких боксерах, у черевиках і шкарпетках… Я почав плакати. Я ледь не лишив ока Гіларі Свонк! Я почувався дурнем два дні", - розповів Батлер.

Нагадаємо, раніше зірка комедії "Сам удома" Джо Пеші, який зіграв грабіжника, розповів, як отримав серйозні опіки голови під час знімань знаменитої сцени.

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