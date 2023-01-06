Джеремі Реннер у чепчику та з синцями показався у лікарні після того, як його переїхав ратрак

Артист розповів, як за ним доглядають мама та сестра.

Голлівудська зірка Джеремі Реннер після нещасного випадку, коли його переїхав ратрак, поступово оговтується.

Стан актора стабілізується і він вже потроху починає виходити з шанувальниками на зв'язок. Цього разу зірка стрічки "Месники" поділився відео з лікарняної палати, коли його прийшли провідати мама та сестра.

У короткому відео, яке Реннер запостив у сторіз своєї сторінки в Instagram, актор лежить на лікарняному ліжку у чепчику та в кислородній масці, на обличчі артиста видно синці після інциденту.

У відео сестра Джеремі робить йому масаж голови: "SPA-моменти. Піднімають мій дух. Дякую мамо, дякую сестро. Дякую всім вам за вашу любов", - підписав відео Реннер.

Нагадаємо, що тиждень тому, коли Джеремі Реннер розгрібав сніг біля будинку, ратрак випадково переїхав йому ногу. Актор втратив дуже багато крові. На щастя, поруч був сусід зірки "Месників", який зупинив кровотечу до приїзду швидкої. Стан Реннера оцінювався як важкий, йому зробили дві операції. Наразі стан актора стабілізується.

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