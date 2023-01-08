Джеремі Реннер відсвяткував 52-річчя у лікарні: актор показався після того, як його переїхав ратрак

Голлівудський актор, зірка "Месників" Джеремі Реннер 7 січня відсвяткував день народження.

Артисту виповнилося 52 роки. Через нещасний випадок, який стався з Реннером тиждень тому, свій день народження йому довелося святкувати у лікарняному ліжку.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Джеремі опублікував світлину зі святкування 52-річчя. На фото актор зображений у палаті на ліжку, а навколо нього позують близькі та лікарі. Схоже, після нещасного випадку стан здоров'я Реннера стабілізується.

Джеремі Реннер 52-річчя зустрів у лікарні / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Нагадаємо, неприємний інцидент стався з Джеремі Реннером 1 січня. Тоді артист на снігоприбиральній машині, яка називається ратрак, чистив дорогу біля будинку. У певний момент артист вийшов з машини, аби поговорити з родичом. Та раптом ратрак почав їхати. Реннер спробував зупинити його на ходу, намагаючись застрибнути у кабіну транспортного засобу.

Втім, Джеремі не впорався і ратрак, який важить 6,5 тонн, наїхав та переїхав Реннера. Артиста екстрено госпіталізували у критичному стані до лікарні. Йому зробили дві операції. На щастя, стан зірки "Месників" стабілізувався.

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