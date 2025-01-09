Джессіка Альба розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу – ЗМІ

Американська акторка Джессіка Альба розлучається з чоловіком, кінопродюсером Кешом Ворреном, з яким прожила 16 років у шлюбі.

Про це повідомляє видання TMZ. Зазначається, що подружжя вже не разом і нині триває процес розірвання шлюбу. Знаменитості не коментують цю новину, однак нібито натякають, що дійсно розійшлися. Зокрема, Альба та Воррен вже тривалий час з'являються на публіці без обручок. Окрім того, подружжя востаннє помічали разом у листопаді минулого року. На світські заходи Альба ходить без чоловіка.

Інсайдер підтвердив виданню People, що подружжя нині дійсно розлучається. Знаменитості, за словами джерела, попри розрив, залишаються чудовими друзями. Причиною цього рішення нібито не стали якісь гучні скандали, а просто з роками між Альбою та Ворреном зникла іскра.

Джессіка Альба з чоловіком / Фото: Associated Press

"Незалежно від того, що відбувається зараз, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони подають на розлучення, то не через якусь ненависну драму. Вони все ще мають щасливий вигляд разом. Проте роками Джесс згадувала, що важко зберегти іскру", - стверджує інсайдер.

Зазначимо, Джессіка Альба та Кеш Воррен познайомилися 2004 року під час знімань фільму "Фантастична четвірка" і тоді ж почали зустрічатися. Закохані заручилися 2007-го, а вже через рік зіграли весілля в Беверлі-Гіллз. У шлюбі у пари народилося троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно голлівудські зірки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучилися. Вже відомо, як знаменитості поділили спільне майно.

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