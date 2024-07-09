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Джессіка Честейн пригадала свій візит до "Охматдиту" і звернулася до фанів з важливим проханням

Джессіка Честейн пригадала свій візит до "Охматдиту" і звернулася до фанів з важливим проханням

Джессіка Честейн

Зірка Голлівуду підтримала українців після жахливого обстрілу.

Голлівудська акторка Джессіка Честейн не пройшла повз жахливої новини, що Росія цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Артистка підтримала українців та пригадала, як 2022 року приїжджала до медзакладу. Знаменитість показала, як вона відвідує "Охматдит" та знайомиться з маленькими пацієнтами лікарні. Згодом на наступних кадрах Честейн продемонструвала, скільки лиха накоїла країна-агресорка Росія. Зокрема, довкола лише самі руїни, багато поранених, а найбільше боляче, що постраждали діти.

"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві 2022 року. Вранці (8 липня – прим. ред.) російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими найбільш хворими дітьми з усієї країни", - розповіла акторка.

Акторка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу лікарні "Охматдит"

Акторка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу лікарні "Охматдит"

Також Джессіка Честейн звернулася до своєї аудиторії у фотоблогу з важливим проханням. Артистка закликала не залишатися байдужими та попросила допомагати Україні та донатити кошти на потреби "Охматдиту".

Нагадаємо, не лишилася осторонь й американська акторка Алісса Мілано. Знаменитість підтримала українців та показала, який жахливий злочин скоїла Росія.

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Удар Росії по "Охматдиту": що відбувається на місці атаки

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