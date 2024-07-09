Джессіка Честейн пригадала свій візит до "Охматдиту" і звернулася до фанів з важливим проханням

Голлівудська акторка Джессіка Честейн не пройшла повз жахливої новини, що Росія цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Артистка підтримала українців та пригадала, як 2022 року приїжджала до медзакладу. Знаменитість показала, як вона відвідує "Охматдит" та знайомиться з маленькими пацієнтами лікарні. Згодом на наступних кадрах Честейн продемонструвала, скільки лиха накоїла країна-агресорка Росія. Зокрема, довкола лише самі руїни, багато поранених, а найбільше боляче, що постраждали діти.

"Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві 2022 року. Вранці (8 липня – прим. ред.) російські ракети вдарили по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже були у важкому стані, коли сталися ці атаки. Цей заклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за деякими найбільш хворими дітьми з усієї країни", - розповіла акторка.

Акторка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу лікарні "Охматдит"

Також Джессіка Честейн звернулася до своєї аудиторії у фотоблогу з важливим проханням. Артистка закликала не залишатися байдужими та попросила допомагати Україні та донатити кошти на потреби "Охматдиту".

Нагадаємо, не лишилася осторонь й американська акторка Алісса Мілано. Знаменитість підтримала українців та показала, який жахливий злочин скоїла Росія.

Удар Росії по "Охматдиту": що відбувається на місці атаки

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