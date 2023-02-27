Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джессіка Честейн у розкішній рожевій сукні впала на сцені SAG Awards 2023

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Джессіка Честейн у розкішній рожевій сукні впала на сцені SAG Awards 2023

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Зірка поспішала на сцену за нагородою.

З голлівудською акторкою Джессікою Честейн трапився курйоз під час церемонії нагородження премії SAG Awards 2023.

Нагорода за роль кантрі-співачки Теммі Вайнетт у серіалі "Джордж і Теммі" стала для знаменитості повною несподіванкою, тому реакція Честейн на своє ім'я серед лауреатів була бурхливою.

Коли зірка поспішала на сцену, щоб отримати заповітну статуетку, вона перечепилася через свою розкішну рожеву сукню на сходах. На щастя, Джессіка не травмувалася та з усмішкою піднялася за нагородою.

"Шок від учорашнього вечора просто звалив мене з ніг! Моїм колегам, членам SAG, дякую. Багато означає бути визнаним вами. Для мене велика честь мати можливість розповісти вам історію "Джордж і Теммі". Мені дуже сподобалося грати Теммі Вайнетт. Дякую Джорджетт Джонс Леннон за те, що довірила мені історію своєї мами, Ейбу Сільвії за те, що перетворив її на наші прекрасні шість епізодів, головному герою Майклу Шеннону і всій команді SHOWTIME. Я повернулася до Нью-Йорка і все ще на сьомому небі від щастя", - поділилася емоціями після церемонії Джессіка в своєму Instagram.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
513
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація