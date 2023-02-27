Джессіка Честейн у розкішній рожевій сукні впала на сцені SAG Awards 2023

З голлівудською акторкою Джессікою Честейн трапився курйоз під час церемонії нагородження премії SAG Awards 2023.

Нагорода за роль кантрі-співачки Теммі Вайнетт у серіалі "Джордж і Теммі" стала для знаменитості повною несподіванкою, тому реакція Честейн на своє ім'я серед лауреатів була бурхливою.

Коли зірка поспішала на сцену, щоб отримати заповітну статуетку, вона перечепилася через свою розкішну рожеву сукню на сходах. На щастя, Джессіка не травмувалася та з усмішкою піднялася за нагородою.

"Шок від учорашнього вечора просто звалив мене з ніг! Моїм колегам, членам SAG, дякую. Багато означає бути визнаним вами. Для мене велика честь мати можливість розповісти вам історію "Джордж і Теммі". Мені дуже сподобалося грати Теммі Вайнетт. Дякую Джорджетт Джонс Леннон за те, що довірила мені історію своєї мами, Ейбу Сільвії за те, що перетворив її на наші прекрасні шість епізодів, головному герою Майклу Шеннону і всій команді SHOWTIME. Я повернулася до Нью-Йорка і все ще на сьомому небі від щастя", - поділилася емоціями після церемонії Джессіка в своєму Instagram.

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