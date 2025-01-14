Джессіка Сімпсон після розлучення продає розкішний маєток за приголомшливу суму

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон та її колишій чоловік Ерік Джонсон продають будинок після розлучення.

Нерухомість була виставлена на продаж ще за два дні до оприлюднення заяви про розірвання шлюбу подружжя. Розкішний маєток, який розташовується у Гідден-Гіллз, штат Каліфорнія, має неймовірний вид на пагорби. Він налічує шість спальних і 13 ванних кімнат. На території є басейн, СПА-зона, звукозаписна студія та домашній кінотеатр. Джонсон і Сімпсон планують отримати близько 18 млн дол. від продажу, пише Page Six.

Цікаво, що зірки вже не вперше виставляють будинок на продаж. Перші спроби позбутися спільного майна були ще у вересні 2023 року, коли пара деякий час жила окремо.

Нагадаємо, Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон розлучилися після 10 років у шлюбі. Причиною непростого рішення стала "болісна ситуація", подробиці якої тримаються у таємниці. Утім, зірки продовжують виховувати трьох дітей – 12-річну Максвелл, 11-річного Ейса та 5-річну Берді. За словами співачки, вона з ексчоловіком розірвала шлюб без гучних скандалів і обвинувачень. Все задля того, щоб у майбутньому продовжити спільно виховувати нащадків.

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