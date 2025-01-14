Джессіка Сімпсон розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу і назвала причину

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон оголосила про розлучення з чоловіком, колишнім гравцем NFL Еріком Джонсоном, з яким вона прожила 10 років у шлюбі.

Чутки про розрив із коханим виконавиця підтвердила виданню People. Знаменитість зізналась, що вони з чоловіком розлучаються та вже живуть окремо. Подружжя прийняло таке рішення, адже не змогло впоратися з "болісною ситуацією", яка виникла в їхньому шлюбі. У подробиці Сімпсон не вдавалася. Співачка лиш дала зрозуміти, що саме це й стало причиною розриву.

Джессіка Сімпсон з чоловіком / Фото: Associated Press

Тим не менш, пара розлучається без скандалів. Вони вдячні одне одному за любов та підтримку. Наразі Джессіка та Ерік роблять все можливе, аби їхні діти якомога легше перенесли розлучення батьків.

"Ми з Еріком живемо окремо, намагаючись впоратися з болісною ситуацією в нашому шлюбі. Але наші діти на першому місці, тож ми зосереджені на тому, що для них найкраще. Ми вдячні за всю любов і підтримку, яка була на нашому шляху, і цінуємо приватність зараз, коли ми працюємо над цим як сім'я", - поділилася співачка.

Джессіка Сімпсон з чоловіком / Фото: Associated Press

До слова, чутки про розлучення Джессіки Сімпсон та Еріка Джонсона з'явилися ще в листопаді минулого року, коли колишнього гравця NFL помітили без обручки. Інсайдер тоді стверджував, що пара не разом та живе окремо.

Зазначимо, Джессіка Сімпсон та Ерік Джонсон одружилися 5 липня 2014 року після чотирьох років стосунків. Пара виховує трьох спільних дітей – 12-річну Максвелл, 11-річного Ейса та 5-річну Берді.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Джессіка Альба натякнула, що розлучається з чоловіком. Артистка 16 років прожила в шлюбі з обранцем.

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