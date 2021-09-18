Лопес, Перрі, Гага: який вигляд мають голлівудські красуні на хідниках та у повсякденні

Лопес, Перрі, Гага: який вигляд мають голлівудські красуні на хідниках та у повсякденні

Зірки не соромляться показувати себе домашніми.

Фанати світових зірок звикли бачити кумирів у бездоганному вигляді.

Так, перед виходом на червоний хідник над образами селебрітіс декілька годин працює ціла команда стилістів та візажистів. Їхні вбрання, розшиті коштовними каміннями, коштують захмарні суми.

Втім, за межами світських вечірок, знаменитості мало чим відрізняються від звичайних людей. Вони так само ходять будинком у піжамах, спортивних штанах та без макіяжу. Більше того, зірки не соромляться показати себе домашніми та публікують селфі у фотоблогу.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку, який мають вигляд селебрітіс на червоному хіднику та вдома.

Дженніфер Лопес

Джей Ло на червоному хіднику та вдома

Ріанна

Ріанна на червоному хіднику та вдома

Кеті Перрі

Кеті Перрі на червоному хіднику та вдома

Гайді Клум

Гайді Клум на червоному хіднику та вдома

Різ Візерспун

Різ Візерспун на червоному хіднику та вдома

Леді Гага

Леді Гага на червоному хіднику та вдома

Шерон Стоун

Шерон Стоун на червоному хіднику та вдома

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу на червоному хіднику та вдома

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