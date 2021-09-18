Лопес, Перрі, Гага: який вигляд мають голлівудські красуні на хідниках та у повсякденні

Зірки не соромляться показувати себе домашніми.
Фанати світових зірок звикли бачити кумирів у бездоганному вигляді.
Так, перед виходом на червоний хідник над образами селебрітіс декілька годин працює ціла команда стилістів та візажистів. Їхні вбрання, розшиті коштовними каміннями, коштують захмарні суми.
Втім, за межами світських вечірок, знаменитості мало чим відрізняються від звичайних людей. Вони так само ходять будинком у піжамах, спортивних штанах та без макіяжу. Більше того, зірки не соромляться показати себе домашніми та публікують селфі у фотоблогу.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку, який мають вигляд селебрітіс на червоному хіднику та вдома.
Дженніфер Лопес
Ріанна
Кеті Перрі
Гайді Клум
Різ Візерспун
Леді Гага
Шерон Стоун
Гвінет Пелтроу