Джеймі Лі Кертіс обурилася кольором хідника на "Оскарі-2023", який "злився" з її сукнею

Не встигла церемонія "Оскар-2023" розпочатися, як на ній вже утворився перший скандал.

Так, голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс обурилися кольором хідника на премії, який цього року вирішили зробити у відтінку шампанського.

А вся справа в тому, що для церемонії зірка обрала нюдову довгу сукню, прикрашену сріблястими стразами. Однак вбрання Джеймі просто "злилося" з хідником та зробило образ акторки блідим та невиразним.

Лі Кертіс поділилася обурливим дописом в Twitter та написала, що такий колір килима буде мати гармонійний вигляд лише з її шторами.

"Судячи з усього, килим Кіноакадемії на "Оскарі" буде в тон моїм шторам", - написала Джеймі та додала емоджи, яка закриває обличчя.

Apparently, at the @TheAcademy Oscars, their carpet is going to match my drapes. pic.twitter.com/4hCBXnvz6H — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) March 11, 2023

Зазначимо, що на 95-ій церемонії вперше за 62 роки організатори відмовилися від традиційного червоного килима, адже хотіли обрати більш "спокійний", який нагадує про пляж на заході сонця.

Також нагадаємо, що сайт ТСН.ua вже розпочав текстову онлайн-трансляцію "Оскара-2023" та пильно стежить за усіма подіями на церемонії.

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