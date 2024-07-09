Джеймі Лі Кертіс звернулася до Путіна на тлі російської ракетної атаки "Охматдиту" у Києві: "Ганьба"

Зірка фільмів "Геловін", "Все завжди і водночас" Джеймі Лі Кертіс надала розголосу цинічному обстрілу Росією українських міст 8 липня.

У своєму фотоблогу голлівудська акторка з сумом відреагувала на варварську атаку РФ по Києву. Зокрема, вона зізналася, що повністю спустошена після новин про влучання російської ракети в дитячу лікарню "Охматдит". Водночас зірка подякувала хоробрим українським лікарям за відданість і показала іноземним фанам фото з наслідками геноциду. А наприкінці допису Джеймі Лі Кертіс гнівно зганьбила Володимира Путіна.

Джеймі Лі Кертіс відреагувала на російську атаку "Охматдиту"

"Я співпрацюю з дитячими лікарнями від початку своєї кар'єри і ніколи не забуваю про благодійність. Щоразу, коли і де б дитяча лікарня не ставала мішенню під час бойових дій, у мене розривається серце від болю за сім'ї, пацієнтів, хоробрих лікарів, які присвятили своє життя допомозі хворим і пораненим. Російський ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" 8 липня 2024 року розслідується як військовий злочин. Внаслідок атаки пошкоджено заклади критичної інфраструктури, перервавши лікування понад 600 пацієнтів, серед яких діти в реанімації. Ганьба тобі, містере Путіне!", - звернулася до президента РФ акторка.

До слова, після масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня до підтримки українців доєдналося чимало зірок. Зокрема, зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Аліса Мілано вже також відреагувала на звірство росіян.

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