Джейсон Стейтем на рідкісних фото показав, як проводить час із дітьми від Розі Гантігтон-Вайтлі

Англійський актор Джейсон Стейтем не з тих, хто залюбки ділиться сімейним контентом.

Однак якщо ж наречену зірки бойовиків, британську модель Розі Гантігтон-Вайтлі, ще можна помітити в його фотоблогу, то дітей – майже ні. Та цього разу голлівудський актор зробив виняток. Джейсон Стейтем показав, як із родиною порозважався на приватній яхті.

Джейсон Стейтем та Розі Гантігтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/jasonstatham

В Instagram актор опублікував рідкісні фото з дружиною та помітно підрослими дітьми – 7-річним Джеком та 2-річною Джеймс. Сімейство купалося в басейні, милувалося мальовничими пейзажами та дуркувало.

Джейсон Стейтем із дітьми відРозі Гантігтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із дітьми від Розі Гантігтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/jasonstatham

Тим часом із 7-річним сином актор зайнявся риболовлею. Окрім того, він дозволив хлопчикові спробувати покерувати яхтою. Звичайно, це все відбувалося під пильним наглядом артиста.

Джейсон Стейтем із сином від Розі Гантігтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема та Розі Гантігтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/jasonstatham

Зазначимо, Джейсон Стейтем від 2010 року перебуває в стосунках із Розі Гантігтон-Вайтлі. За цей час у закоханих народилося двоє дітей – син Джек та донька Джеймс. З одруженням пара не квапиться, хоча актор ще 2016 року освідчився коханій. Однак нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що закохані нарешті вирішили укласти шлюб та запланували весілля.

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