Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі розсекретили ім'я доньки та показали її перше фото

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі розсекретили ім'я доньки та показали її перше фото

Закохані 2 лютого вдруге стали батьками.

Декілька днів тому стало відомо, що актор Джейсон Стейтем та його кохана, супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі знову стали батьками.

Радісною новиною поділився один із членів сім'ї. Втім, самі ж закохані також довго це не приховували.

Так, у своєму Instagram Розі опублікувала перше фото крихітної донечки. На знімку дівчинка лежить у краватці та тягнеться ручкою догори. Втім, молоді батьки не поспішають показувати обличчя донечки.

Донька Джейсона Стейтема та Розі Гантінгтон-Вайтлі / instagram.com/rosiehw

Однак вони розсекретили її ім'я. Так, дівчинку назвали Ізабеллою, а друге ім'я – Джеймс. Також відомо, що донька носитиме фамілію зіркового тата.

Зазначимо, що разом з коханим, Джейсоном Стейтемом, модель вже виховує сина Джека, який народився 24 червня 2017 року.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися ще 2010 року. Після шести років стосунків, на початку 2016 року, пара заручилася, а у серпні 2018 року оголосила про майбутнє весілля, яке було заплановане на грудень 2018 року. Однак закохані тоді відклали весілля на невизначений час.

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