Джим Керрі з гумором відреагував на заборону на в'їзд до Росії: "У нас завжди залишається Париж"

Також заборону на в'їзд до країни-агресорки прокоментувала й канадійська письменниця Маргарет Етвуд.

МЗС РФ запровадили санкції проти 100 канадійських відомих людей: політиків, активістів, культурних діячів та бізнесменів.

У цьому списку опинилися у знаменитий актор Джим Керрі та письменниця Маргарет Етвуд. Знаменитості не розгубилися, а з гумором відреагували на відповідну заборону.

Маргарет у своєму Twitter написала, що з актором планувала поїхати до Москви, але натомість вирушить до Києва.

"Джим і я запланували повеселитися на вихідних у Москві. Думаю, натомість треба їхати до Києва", — написала письменниця.

Dang! @JimCarrey and I had planned a little naughty weekend getaway in Moscow. Guess it will have to be Kyiv instead. https://t.co/FzGkiqiVJK — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 14, 2022

Натомість Джим з іронією написав, що це найгірша заборона у його житті. Утім, він завжди зможе відвідати Париж.

"Маргарет Етвуд, боюся, трапилося найгірше. Нам заборонили в'їжджати до Росії… Але проблеми 100 канадійців у цьому божевільному світі — це такі дрібниці! У нас завжди залишається Париж", - пожартував Керрі.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. ☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022

Зазначимо, у "чорному списку" МЗС РФ опинилася й канадійська акторка українського походження Кетрін Винник. У Росії визнали знаменитість небезпечною, адже вона допомагає Україні.

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