Джо Джонаса після розлучення з Софі Тернер запідозрили у романі з відомою моделлю

Музикант у вересні минулого року оголосив про розлучення з акторкою.

Американський музикант Джо Джонас після розлучення з британською акторкою Софі Тернер підігрів чутки про роман із відомою американською моделлю.

Як пише TMZ, днями артиста заскочили у компанії 33-річної Стормі Брі. Парочка разом була в приватному аеропорту Мексики. Відомо, що саме там Джонас зустрів Новий рік. У Мережі одразу почали пліткувати, що парочка перебуває в романтичних стосунках.

Джо Джонас і Стормі Брі

Однак ані Джо, ані Стормі не коментують чутки про їхній роман. Ба більше, вони не стежать одне за одним у соцмережах і це вперше, коли їх помітили разом. Користувачі переконані, що таким чином вони намагаються тримати в секреті стосунки.

Стормі Брі / Фото: Associated Press

Зазначимо, у вересні 2023 року Софі Тернер та Джо Джонас оголосили, що розлучаються. Колишні закохані зазначили, що не зійшлися характерами, через що їхній шлюб розпався.

Подейкують, що Софі Тернер після розриву довго не була самотньою. Акторці приписують роман із британським аристократом Перегріном Пірсоном. Парочку разом заскочили за поцілунками.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що молодший син Брітні Спірс не самотній. 17-річного Джейдена вперше помітили у компанії його дівчини.

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