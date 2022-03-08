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Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів українським дітям, що постраждали від війни

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Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів українським дітям, що постраждали від війни

Getty Images

Фонд Lumos, співзасновницею якого є Роулінг, збирає гроші, щоб забезпечити їжею, засобами гігієни та ліками українських дітей, які постраждали від війни.

Англійська письменниця і авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зібрала для українських дітей, які постраждали від російської агресії, 1 мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів).

Про це авторка Гаррі Поттера написала Twitter.

Роулінг підтримала збір коштів для маленьких українців, який організувала її благодійна організація Lumos.

"Я особисто перерахую пожертвування до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для деяких з найбільш вразливих дітей в Україні", — зазначила письменниця.

Фонд Lumos, співзасновницею якого є Роулінг, збирає гроші, щоб забезпечити їжею, засобами гігієни та ліками українських дітей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів для української армії.

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