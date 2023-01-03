Джоан Роулінг відреагувала на допис шанувальниці в Мережі та привітала українців з Новим роком

Авторка культової саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зворушливо відреагувала на допис своєї прихильниці в Мережі.

У Twitter одна з фанаток письменниці з України додала світлину з серією книг Роулінг та подякувала їй за підтримку українців під час повномасштабної війни з Росією.

"З Новим Роком з України. Дякуємо за вашу підтримку", - написала дівчина.

Wishing you and all your fellow Ukranians a much happier new year

#SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 1, 2023

Письменниця не залишила публікацію без уваги і привітала фанатку, а також усіх українців з новорічними святами. Роулінг побажала щасливого року, а також додала емоджи у вигляді синього і жовтого сердець та хештег "Слава Україні".

"Бажаю вам і усім українцям щасливого Нового року", - написала Джоан.

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