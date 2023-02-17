Джоффрі з "Гри престолів" у Києві здивував реакцією на повітряну тривогу, яка проунала під час його виступу

Ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів", який зіграв Джоффрі Баратеона, Джек Глісон днями приїхав до України.

Знаменитість поділився, що спочатку від приїхав до Львова, звідки рушив до Києва. В українській столиці поснідав в паляничній "Захисник", зустрівся з українськими військовими, а також дав майстер-класи у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

Джек Глісон у Києві / Фото: instagram.com/palyanychna_zakhysnyk

Джек Глісон у Києві / Фото: instagram.com/palyanychna_zakhysnyk

Під час цієї зустрічі у Києві пролунала повітряна тривога. І своєю реакцією на неї Глісон здивував присутніх.

Він підняв руки догори, даючи зрозуміти жестом, що йому шкода, що пролунала тривога. Втім, актор не зупинив майстер-клас, і продовжив зустріч з шанувальниками.

Актор Джек Глісон Актор Джек Глісон, який зіграв короля Джоффрі в “Грі Престолів”, приїхав у Київ та потрапив на повітряну тривогу. Опубликовано УНН - Українські Національні Новини Четверг, 16 февраля 2023 г.

"Якби всі підвелися і почали кричати, мені теж було б страшно. Але реакція (на тривогу – прим.ред.) була така: "О, ну, знову сирена". Стійкість, яку ви показуєте, неймовірно надихаюча. На щастя, я живу у місті, де немає війни. В Ірландії раніше було багато конфліктів та війн, але не за мого життя. Ти бачиш на власні очі, наскільки війна є руйнівною. І як тяжко жити звичайне життя. Я ще недовго побував в Україні, але люди, яких я зустрів, показують стійкість та сміливість, яких я ніколи не бачив", - пізніше прокоментував артист для "Суспільне. Культура".

«Я захоплююсь вами»: актор Джек Глісон з «Гри престолів» у Києві Актор Джек Глісон, який зіграв короля Джоффрі в серіалі «Гра Престолів», приїхав до Києва, аби підтримати українців та зібрати грошей на допомогу військовим. Під час його виступу пролунала тривога, проте він вирішив не переривати зустріч. Що Глісон сказав про українців – у відео. Опубликовано Суспільне Культура Четверг, 16 февраля 2023 г.

Також Глісон закликав інших знаменитих людей допомагати Україні, привертати увагу до подій в нашій країні і розповів, яким саме чином вони це можуть робити: "Як можуть допомогти Україні інші актори? Потрібно використати профіль знаменитості, щоб привернути увагу до війни в Україні. Я вважаю, що це великий привілей – мати такий дар. І така можливість – це досить велика сила".

Зазначимо, що окрім благодійних майстер-класів, Джек Глісон зробив ще одну корисну справу для нашої країни – актор разом з друзями привіз до України пікап для ЗСУ.

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення, аби підтримати Україну, до нас приїздило чимало зірок. Зокрема, з візитом нашу країну відвідали Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Джессіка Честейн та багато інших.

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