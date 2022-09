Джолі спеціально злила папараці місце таємних зустрічей з Піттом, аби зруйнувати його шлюб з Еністон – ЗМІ

Так, цього разу, виявилося, що Анджеліна Джолі спеціально злила пресі місце їхнього відпочинку з Бредом Піттом 2005 року, коли пара роман ще приховувала, а Пітт був офіційно одружений з Дженніфер Еністон.

Таку приголомшливу деталь розповів Янн Веннер співзасновник журналу Rolling Stone у своїх мемуарах Like A Rolling Stone. Веннер був власником видання US Weekly і саме цей журнал 2005 року вперше опублікував скандальні кадри спільного відпочинку Джолі та Пітта, пише The DailyMail.

Йдеться про фото, зроблене на пляжі у Кенії, де Джолі проводила час ще з одруженим Піттом та її маленьким сином Меддоксом.

Веннер розповів, як саме журнал отримав ці знімки: "Ми отримали фотографію, ми отримали доказ, у нас був всесвітній репортаж, дебют Бранджеліни. Підказкою була Анджеліна", - написав Веннер.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Getty Images

Ексвласник US Weekly додав, що фотограф, який робив знімки, саме від Джолі отримав інформацію про те, де пара зупиниться та о котрій годині вони разом гулятимуть пляжем.

Подейкують, що Джолі зробила це навмисне, аби про її роман з Піттом дізналася Еністон. Мовляв, Бред не збирався йти від Дженніфер, а хотів лише інтрижки на стороні. Втім, такий розклад ситуації не влаштовував Джолі і вона вирішила діяти.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Усього за декілька місяців після розлучення Пітта з Еністон, Джолі оголосила, що чекає від нього дитину.

Анджеліна на той момент вже була мамою Меддокса, якого усиновила з Камбоджі, і дочки Захари, усиновленої з Ефіопії. У травні 2006 року пара народила доньку Шайло, а 2007 року подружжя усиновило сина Пакса з В'єтнаму. 2008 року у подружжя народилися близнюки Нокс і Вів'єн.

Нагадаємо, що раніше Анджеліна Джолі показала рани на тілі після того, як її побив Бред Пітт. Як відомо, 2016 року між подружжям стався конфлікт на борту їхнього приватного літака. Джолі розповідала, що Пітт поводився неадекватно, був на підпитку і підняв руку на неї та їхнього сина. Це був початок кінця Бранджеліни.

