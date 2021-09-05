Джолі заявила, що боялася за дітей у шлюбі з Піттом та підтвердила, що екс бив нащадків

Джолі заявила, що боялася за дітей у шлюбі з Піттом та підтвердила, що екс бив нащадків

Зірка натякнула на причину розлучення.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка досі судиться із Бредом Піттом щодо опіки над дітьми, поділилася зізнаннями про шлюб із колишнім чоловіком.

Знаменитість дала інтерв'ю виданню The Guardian, де натякнула на причину розлучення. Так, артистка заявила, що боялася за дітей під час шлюбу із актором. Відповідаючи на питання, що змусило її хвилюватися, Анджеліна зазначила, що не може коментувати подію через юридичні моменти. Втім, після запитання про те, чи пов'язано це із її звинуваченнями в домашньому насильстві проти Пітта, вона кивнула, підтвердивши те, що Бред бив дітей.

Також читайте Батько Анджеліни Джолі назвав причину її розлучення з Піттом

"Мені знадобилося чимало зусиль, щоб опинитися в стані, коли я відчула, що повинна розлучитися з батьком моїх дітей. У певному сенсі це тривало десятиліття. Я багато чого не можу розповісти", – відповіла знаменитість.

Джолі додала, що їй була нанесена моральна травма. За її словами, вона була "зламана через жахливий досвід, отриманий за останнє десятиліття". Втім, попри усі пережиті проблеми, Джолі вірить, що її сім'я, включаючи Бреда Пітта, зможе налагодити стосунки.

"Я хочу, щоб моя сім'я рухалася вперед, всі ми, включаючи їхнього батька. Я хочу, щоб ми зцілилися і жили мирно. Ми завжди будемо сім'єю", – додала вона.

Зауважимо, раніше Анджеліна Джолі розповіла, що приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку. Тоді Пітт, який начебто перебував у нетверезому стані, побився зі старшим сином Меддоксом.

Нагадаємо, не так давно Анджеліна Джолі виграла апеляцію у справі про опіку над дітьми. Розгляд справи можуть продовжити з новим суддею.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання