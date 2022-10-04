Джолі знову звинуватила Пітта у знущаннях над дітьми: "Одного душив, а другого вдарив по обличчю"

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися шість років тому, однак судові розгляди між ними тривають й досі. Колишнє подружжя продовжує подавати зустрічні позови та ділити опіку над шістьома дітьми.

Нещодавно голлівудська акторка знову звернулася до суду із позовом, у якому звинуватила ексчоловіка у знущаннях над дітьми. Як повідомляє видання Page Six, у документах Джолі заявила, що під час сумнозвісного польоту у вересні 2016 року Пітт "Одного із дітей душив, а другого вдарив по обличчю".

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Також акторка звинувачує колишнього обранця і у насильницьких діях у її бік. За словами Джолі, коли вона намагалася заступитися за дітей та схопила чоловіка зі спини, він поранив її.

"Щоб скинути Джолі зі спини, Пітт відкинувся назад на сидіння літака, пошкодивши Джолі спину та лікоть", - йдеться у документах.

Нагадаємо, цю справу вже розглядали у ФБР у 2017 році, однак тоді правоохоронні органи не знайшли підстав висувати звинувачення Пітту. Проте Джолі продовжує добиватися свого.

Раніше голлівудська акторка заявила, що під час польоту Бред Пітт також облив її пивом, кричав та "схопив за голову".

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