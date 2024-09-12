Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства: вона збиралася стрибнути з мосту

Лідер гурту Bon Jovi, американський музикант Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства.

Інцидент стався в Нешвіллі, штат Теннессі. Як пише BBC, артист разом зі своєю командою працював над зніманням кліпу. На пішохідному мосту вони помітили жінку, яка стояла за поручнями та, ймовірно, планувала зробити фатальний стрибок. Джон Бон Джові разом із напарницею обережно наблизилися до неї та заговорив.

Через деякий час після бесіди, артист підійшов до жінки та допоміг їй перелізти на інший бік мосту, відмовивши від задуманого фатального вчинку. Після чого Джон Бон Джові не полишив її. Він обійняв жінку та провів до безпечного місця.

Представники правоохоронних органів оприлюднили відео інциденту в Мережі та подякували виконавцеві та його команді за врятоване життя.

"Дякуємо Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці на пішохідному мосту Сайгенталера", - йдеться в заяві правоохоронців.

Нагадаємо, раніше дружина українського ведучого Андрія Беднякова розповідала, як її 29-річна сестра вчинила самогубство. Анастасія Коротка поділилася, що її рідна людина не впоралася з життєвими труднощами і хворобою.

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