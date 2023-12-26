Джон Траволта захопив рідкісним фото з дітьми і показав, як провів із ними Різдво

Зірка Голлівуду Джон Траволта зворушив рідкісним фото зі своїми дітьми.

Знімком американський актор поділився у своєму Instagram. На фото Траволта позував разом із 23-річною донькою Еллою та 13-річним сином Бенджаміном на тлі засніжених гір. До слова, артист поділився, що вони з дітьми провели Різдво на гірськолижному курорті.

Не забув актор привітати підписників із важливим святом. Джон Траволта побажав всім щасливого Різдва.

"Щасливого Різдва всім, ми вас любимо!" – звернувся до прихильників актор.

Джон Траволта з дітьми / Фото: instagram.com/johntravolta

Шанувальники, своєю чергою, теж привітали кумира та його дітей із Різдвом. Вони побажали їм провести гарно час та насолодитися відпочинком.

З Різдвом, Джоне, насолоджуйся відпочинком зі своєю сім'єю!

Приємно бачити, як Джон Траволта показує своїм дітям, що дивовижне Різдво може бути всюди, де б вони не були, але головне – разом!

З Різдвом Христовим вас! Бажаю яскравого, радісного та захопливого Нового року! Нехай цей домашній теплий настрій триватиме цілий рік! Нехай кожен день буде кроком до миру, добра і радості в душі!

Зазначимо, Джон Траволта має двох дітей – 23-річну доньку Еллу та 13-річного сина Бенджаміна. Знаменитості їх народила покійна дружина, акторка Келлі Престон, якої не стало 12 липня 2020 року через рак молочної залози. У пари була тертя дитина – син Джетт. Хлопець загинув у віці 16 років в результаті нещасного випадку на Багамах.

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