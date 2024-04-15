Джон Траволта зворушив фото з покійним сином і звернувся до нього з нагоди свята

Голлівудський актор Джон Траволта пригадав свого старшого сина Джетта, який пішов з життя у 16 років.

70-річна зірка "Кримінального чтива" у своєму фотоблогу повідомив, що сьогодні, 15 квітня, його сину могло б виповнитися 32 роки. Втім, на жаль, його життя обірвалося далекого 2009 року. Попри це зірковий батько присвятив синові допис і показав архівну світлину з ним та дружиною Келлі Престон, яка померла від раку 2020 року. На фото щасливе подружжя позує на вулиці, а на руках кохана актора тримає їхнього сина. У Джона залишилися донька Елла та син Бенджамін.

"З днем народження, мій Джеті. Не проходить жодного дня, щоб ти не був зі мною!", - зворушив зірка.

Джон Траволта з родиною / Фото: instagram.com/johntravolta

У коментарях багато шанувальників підтримали Траволту й адресували йому безліч слів підтримки:

Вони назавжди у твоєму серці. І ти побачиш їх знову!

Зараз він знову зі своєю мамою

Втратити сина та дружину – просто неймовірно розриває серце! Багато любові вам, Еллі та Бену!

Вони разом, і колись ви знову будете разом. З днем народження, Джетт

Зазначимо, Джетт пішов з життя внаслідок нещасного випадку. Під час епілептичного нападу він впав у ванній кімнаті та вдарився головою. До того ж хлопець страждав аутизмом.

Нагадаємо, нещодавно 30-річну відому південнокорейську співачку Пак Бо Рам знайшли мертвою.

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