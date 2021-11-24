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Джон Траволта зворушив рідкісним фото з дітьми від Келлі Престон, яка померла минулого року

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Джон Траволта зворушив рідкісним фото з дітьми від Келлі Престон, яка померла минулого року

Джон Траволта і Келлі Престон / Associated Press

Шанувальники звернули увагу на те, актор досі носить свою обручку.

Зірка Голлівуду Джон Траволта минулого року втратив дружину, акторку Келлі Престон.

Знаменитість померла у віці 57 років від раку грудей, з яким боролася протягом двох років. Разом пара виховувала двох дітей. На сторінці в Instagram актор показав рідкісне фото з 21-річною Еллою та 11-річним Бенджаміном. Як повідомив Джон, днями син відсвяткував день народження.

Джон Траволта з дітьми / © instagram.com/johntravolta
Джон Траволта з дітьми / instagram.com/johntravolta

"З днем народження, мій прекрасний хлопчику. Твій тато тебе обожнює!" – написав Траволта.

Зі свого боку, шанувальники звернули увагу на те, що Джон не зняв свою обручку після смерті коханої.

  • Мені дуже подобається, що він досі носить свою обручку і вшановує Келлі та їхній шлюб
  • Це так приємно, вони дуже сильно кохали одне одного
  • Він досі кохає дружину

Зауважимо, Джон Траволта і Келлі Престон мали третю дитину. Їхній син Джетт загинув 2009 року в результаті нещасного випадку на Багамах. Хлопчик страждав на синдром Кавасакі, коли у людини запалюються кровоносні судини. Під час чергового нападу він знепритомнів і впав, вдарившись головою об край ванни. Йому було 16 років.

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