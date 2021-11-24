Джон Траволта зворушив рідкісним фото з дітьми від Келлі Престон, яка померла минулого року

Шанувальники звернули увагу на те, актор досі носить свою обручку.
Зірка Голлівуду Джон Траволта минулого року втратив дружину, акторку Келлі Престон.
Знаменитість померла у віці 57 років від раку грудей, з яким боролася протягом двох років. Разом пара виховувала двох дітей. На сторінці в Instagram актор показав рідкісне фото з 21-річною Еллою та 11-річним Бенджаміном. Як повідомив Джон, днями син відсвяткував день народження.
"З днем народження, мій прекрасний хлопчику. Твій тато тебе обожнює!" – написав Траволта.
Зі свого боку, шанувальники звернули увагу на те, що Джон не зняв свою обручку після смерті коханої.
- Мені дуже подобається, що він досі носить свою обручку і вшановує Келлі та їхній шлюб
- Це так приємно, вони дуже сильно кохали одне одного
- Він досі кохає дружину
Зауважимо, Джон Траволта і Келлі Престон мали третю дитину. Їхній син Джетт загинув 2009 року в результаті нещасного випадку на Багамах. Хлопчик страждав на синдром Кавасакі, коли у людини запалюються кровоносні судини. Під час чергового нападу він знепритомнів і впав, вдарившись головою об край ванни. Йому було 16 років.
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