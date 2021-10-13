Джон Траволта зворушливо звернувся до покійної дружини у її день народження

Джон Траволта зворушливо звернувся до покійної дружини у її день народження

Келлі Престон виповнилося б 59 років.

Голлівудський актор Джон Траволта минулого року втратив дружину, акторку Келлі Престон.

13 жовтня зірці виповнилося б 59 років. У день народження коханої знаменитість розмістив на сторінці в Instagram її фото. На знімку, який зроблено 2018 року, фотомодель позувала на червоній доріжці 71-го кінофестивалю у Каннах.

Також Джон зворушливо звернувся до Келлі.

"З днем народження, Келлі. Ми дуже сумуємо і любимо тебе", – написав він.

Зауважимо, 12 липня 2020 року пішла з життя акторка та дружина Джона Траволти Келлі Престон. 57-річна жінка померла від раку грудей, з яким боролася протягом двох років.

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