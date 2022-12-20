Джонні Депп і Ембер Герд досягли мирної угоди: чим закінчилася судова тяганина, що тривала 6 років

Популярний голлівудський актор Джонні Депп та його колишня дружина Ембер Герд досягли мирної угоди.

Після другого судового процесу у США, коли виграв Джонні Депп, Ембер мала виплатити актору понад 10 мільйонів доларів. Однак, голлівудський актор обіцяв пробачити колишній борг, якщо та не буде знову подавати заяви до суду. Проте Ембер вирішила, що суд неправильно розглянув їхню справу та подала апеляцію.

Однак Герд неочікувано сьогодні відмовилася знову займатися судовою тяганиною та вирішила домовитися з Деппом. Акторка не подаватиме апеляцій та виплатить Джонні мільйон доларів моральної компенсації.

Джонні Депп і Ембер Герд / Фото: Getty Images

Щоправда, Ембер заявила, що розчарована в американській судовій системі. На думку Герд, суд був більш прихильний до Деппа, адже він більш популярний аніж вона, пише Daily Mail.

"Я прийняла це рішення, втративши віру в американську правову систему, де мої незахищені свідчення слугували розвагою та кормом для соціальних мереж", - прокоментувала Ембер.

Ембер Герд у суді / Фото: Associated Press

Зазначимо, остаточно у справі проти Ембер Герд Джонні Депп виграв ще у черні цього року. Актор переміг за трьома пунктами звинувачення в наклепі проти колишньої дружини. Суд зобов'язав Ембер виплатити компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів.

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