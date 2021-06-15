Джонні Депп – ляльки Барбі, Клаудія Шиффер - павуків: що колекціонують зірки

У деяких знаменитостей доволі екзотичні вподобання.

Зазвичай, зірки мають все, про що тільки можна мріяти. Проте і вони не позбавлені мрій. Дехто шаленіє від швидких авто та намагається купити всі можливі моделі спорткарів, а хтось обирає інші, більш екзотичні предмети для колекціонування.

Том Генкс та друкарські машинки

Голлівудський актор та лауреат премії "Оскар" Том Генкс захоплюється колекціонуванням вінтажних друкарських машинок. При цьому вони не просто припадають пилом на полицях – актор пише книги, використовуючи свою колекцію. 2014 року актор випустив мобільний додаток Hanx Writer для iPhone, який дозволяє друкувати на екранній клавіатурі смартфона зі звуком, як на друкарській машинці.

Клаудія Шиффер та павуки

Якщо побачивши павука ви тремтите та намагаєтесь не померти від страху, тоді вам точно не треба заходити в гості до Клаудії Шиффер. Любов моделі до волохатих створінь з кожним роком стає все сильнішою – весь її будинок обвішаний малюнками із зображенням павуків. Більш того, навіть при створенні своєї колекції одягу 2011 року Клаудія надихалася зовнішнім виглядом павуків.

Джонні Депп та ляльки Барбі

Харизматичний та неоднозначний актор обожнює дивувати пресу та фанатів – він захоплюється колекціонуванням ляльок Барбі, жуків, скелетів тварин, а також особистих речей Джека Керуака. Можемо лише уявити, який безлад має бути в домі Джонні – такий різнобарвний набір колекцій точно нелегко доглядати.

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