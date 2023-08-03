Джонні Депп на концерті потужно підтримав Україну та поспілкувався з біженкою з Маріуполя

Голлівудський актор та музикант Джонні Депп на концерті свого гурту Hollywood Vampires потужно підтримав Україну та поспілкувався з біженкою з Маріуполя.

Про це розповіла художниця Ірина Федоренко. Нині вона мешкає у Німеччині, хоча до початку повномасштабної війни перебувала у Маріуполі разом з сином та мамою. Ірина виявилася прихильницею Джонні Деппа, тож коли дізналася про концерт його гурту Гамбурзі, то пішла туди.

Як розповіла художниця, під час виступу актор підтримав Україну, яка захищає свою країну від Росії. Колектив Hollywood Vampires транслював на великому екрані синьо-жовті кольори. Як розповіла Ірина, вони з Джонні зустрілися перед його концертом. Вони говорили про Україну.

Джонні Депп на своєму концерті підтримав українців / Фото: instagram.com/irynafedorenko_semira

"Перед концертом ми говорили про Україну і під час шоу Hollywood Vampires на сцені з'явився наш прапор", - поділилася Ірина.

До речі, художниця теж зробила Деппу особливий сюрприз. Вона малювала його протягом 20 років.

Джонні Депп та Ірина Федоренко / Фото: instagram.com/irynafedorenko_semira

Нагадаємо, у липні довкола імені Джонні Депп розгорівся скандал. У Росії заявили, що актор за гонорар зібрався їхати до країни та записати спільний трек з місцевим гуртом. Також зірка нібито робив звернення до росіян та закликав їх дивитися фільм з його участю. У Джонні Деппа прокоментували ці скандальні звинувачення та пояснили, чому це чергова порція фейків від пропагандистів.

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