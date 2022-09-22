Джонні Депп після скандального розлучення з Герд закрутив новий роман - ЗМІ

Схоже, особисте життя голлівудської зірки Джонні Деппа налагоджується.
Американський актор Джонні Депп після скандального шлюборозлучного процесу з акторкою Ембер Герд закрутив новий роман.
Так, зірка почав зустрічатися зі своєю адвокаткою. Утім, не з тою, що виграла йому справу проти Ембер Герд. Обраницею актора стала адвокатка Джоель Річ, що захищала його інтереси проти видання The Sun у справі про наклеп.
Як пише видання Us Weekly, жінка підтримувала актора у США, коли суддя розглядав справу Джонні проти Ембер.
"Хімія зашкалює, між ними все серйозно", - розповів інсайдер виданню.
Коли парочка почала зустрічатися, невідомо. Загалом, Джоель Річ має чоловіка. Невідомо, чи жінка ще в шлюбі, чи вже розлучається. Адвокатка також має двох дітей, пише Page Six.
До речі, Джонні Деппу вже приписували роман з іншою юристкою Каміллою Васкез, яка допомогла йому виграти справу проти Герд. Утім, адвокатка все заперечила та зазначила, що між ними лише дружні стосунки.
"Я дуже переживаю за своїх клієнтів, і ми, очевидно, стали близькими. Але коли я кажу "ми", я маю на увазі всю команду, і, звичайно, до неї входить Джонні", - зазначила жінка.
Зазначимо, Джонні Депп після завершення скандального шлюборозлучного процесу з Ембер Герд нарешті може видихнути спокійно. Та, схоже, судова тяганина з Ембер Герд, яка тривала від 2015 року, позначилася на здоров'ї та зовнішньому вигляді Джонні Деппа. Нещодавно актор налякав фанів змарнілим виглядом.
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