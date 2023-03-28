Джонні Депп після судової тяганини з Ембер Герд усамітнився в маленькому англійському селі

Американський актор Джонні Депп після скандального розлучення з ексдружиною, акторкою Ембер Герд, переїхав жити до невеличкого села, що розташоване у графстві Сомерсет у західній частині Англії.

В інтерв'ю місцевому журналу знаменитість розповів, що в захваті від місцевості. Проживає актор у селі у власному будинку

"Я просто люблю місця з характером. У мене є різні будинки в різних місцях, і всі вони означають для мене щось особливе. Я їх придбав не для того, щоб хизуватися своїми володіннями, а щоб у них жити", - поділився актор, передає People.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Джонні Депп зізнався, що йому подобається там жити, адже місцеві поважають його приватність.

"Британці круті і привітаються з вами, як із сусідами, а не як із зірками. Я не проти, якщо люди хочуть автограф або провести коротку бесіду, але проти цього, коли я проводжу приватний час зі своєю родиною", - зазначив актор.

Знаменитість також пожартував, що нарешті може спокійно зайти до магазину, і до нього в цей час не підбігає купа людей з проханням зробити фото.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

"Я можу зайти до магазинів, не будучи оточений людьми, які хочуть зробити селфі. До певного моменту я не проти цього, але іноді стає занадто людно", - додав Депп.

Зазначимо, наприкінці минулого року Джонні Депп остаточно досягнув мирної угоди зі скандальною ексдружиною Ембер Герд. Акторка має виплатити колишньому чималу суму моральної компенсації.

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