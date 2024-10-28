Джонні Депп після судової тяганини з ексдружиною зізнався, чи пробачив її за наклеп: "Усе пам'ятаю"

Американський актор Джонні Депп після болісного та скандального розлучення з ексдружиною, акторкою Ембер Герд поділився, як змінилося його ставлення до колишньої.

За словами знаменитості він пройшов безліч трансформацій за останній час. Тож, якщо раніше він був ображений на Ембер, то зараз це вже в минулому. Депп зізнається, що відпустив усі скандали й просто засвоїв багато уроків з минулих стосунків, з якими йтиме далі по життю.

"Це було глибоке спустошення, але воно мене навчило багато чому. Чесно кажучи, я можу сидіти тут і думати про весь біль, і те, як усі згуртувалися проти мене, і так далі до нескінченності. Я все пам'ятаю. Пройшов через усе це. То були не найкращі часи, не дуже веселі. Деякі з них були божевільними. Але все це просто було, і просто є. Отже, для мене це у минулому. Це мене загартувало. Весь досвід, навіть якщо ми кажемо про купівлю морозива чи вигул собаки, так чи інакше повчає нас. Тому я ні до кого не ставлюся вороже. У мене немає цього великого запасу ненависті, тому що ненависть вимагає турботи. Навіщо нести цей багаж?", - розповів Джонні в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Джонні Депп і Ембер Герд / Фото: Getty Images

Зазначимо, експодружжя тривалий час тримало серйозну образу одне на одного. Позаяк майже шість років після розлучення вони витратили на судову тяганину через публічні заяви Ембер Герд, що актор нібито був домашнім тираном. Зрештою, правосуддя стало на бік зірки й визнало, що його колишня поширювала про нього наклепи. У результаті жінка зобов'язалася виплатити ексу мільйон доларів моральної компенсації й дійти мирної угоди.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач після серйозної кризи у стосунках з дружиною несподівано показався з нею на відпочинку. Пара з донькою показала атмосферні фото з Карпат.

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